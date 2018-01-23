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Общество

По факту ДТП с бензовозом в ущелье Чычкан возбудили уголовное дело

По факту ДТП с бензовозом в ущелье Чычкан возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По их данным, бензовоз марки Freightliner извлекли из воды. «Находившийся в нем житель Ошской области скончался на месте. Он остался в водительской кабине. Водитель и другой пассажир госпитализированы с различными травмами», — сообщили в УВД.

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Ширина дороги составляет девять метров. Милиция установила, что асфальтовое покрытие было сухим, гололеда не было.

«Рядом с местом ДТП стоят знак «Опасный поворот» и скоростной ограничитель со знаком «40». На трассе не было следов тормозного пути. Стаж водителя по категориям B и C составляет шесть лет, по категории Е — два года. Из бензовоза вылилось 38 тонн бензина марки Аи-80. Топливо вылилось в реку Чычкан. В результате погибло 2,5 тонны радужной форели. По данному факту возбуждено уголовное дело», — проинформировали в УВД Джалал-Абадской области.
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