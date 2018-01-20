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Происшествия

Таксист из Кыргызстана сбил в России женщину

В российском городе Твери кыргызстанец, управляя маршруткой, сбил на большой скорости женщину. Об этом сообщил портал twernews.ru.

По его данным, ДТП произошло сегодня утром. Под колеса маршрутки попала 46-летняя местная жительница. Со слов очевидцев, маршрутное такси марки ПАЗ ехало на большой скорости, и водитель, видимо, не заметил женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной лица.

Водителя — гражданина Кыргызстана — задержали до выяснения обстоятельств ДТП.
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