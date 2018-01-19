17:29
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Происшествия

В Нарыне судья без уголовного дела приговорил людей к выплате штрафа

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении судьи Нарынского городского суда по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Вынесение неправосудного решения» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

Уточняется, что 14 сентября 2017 года судья рассматривал дело по факту гибели людей в результате нарушения правил безопасности дорожного движения. Он приговорил подсудимого К.Р. к трем годам лишения свободы условно. В тот же день в отношении четверых потерпевших он вынес постановление о неуважении к суду и назначил им штраф в размере 10 тысяч сомов с каждого.

То есть судья без возбуждения уголовного дела и необходимых в таком случае следственных действий своим актом привлек к уголовной ответственности и наказанию четырех потерпевших.

Генеральная прокуратура КР
«Прокуратура города Нарына обжаловала постановление судьи в вышестоящей инстанции. Определением судебной коллегии по уголовным и административным делам Нарынского областного суда постановление суда отменили как необоснованное и незаконное», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ссылка:
просмотров: 783
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Ошского горсуда
Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз
В ДТП на автодороге Бишкек — Торугарт погибли четыре человека
Бывший судья обвиняется в незаконной передаче государственной земли частнику
При строительстве моста в Нарынской области нанесен ущерб в 35 миллионов сомов
В Мин-Куше в старой шахте погиб местный житель
На преподавателя Юракадемии возбудили уголовное дело за агитацию
По факту наезда на туристов из Германии в Кочкорке возбудили уголовное дело
Подробности инцидента в Нарыне. За что поставили на колени таджикских студентов
В Нарыне студентов поставили на колени. МВД обещает воспитательную работу
Популярные новости
Конфликт в&nbsp;VIP-городке &laquo;Ала-Арча&raquo;. Супруги политиков захватили здание правления Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Супруги политиков захватили здание правления
Известный кыргызский певец за&nbsp;избиение отца убийцы своего сына получил приговор Известный кыргызский певец за избиение отца убийцы своего сына получил приговор
Число пострадавших во&nbsp;время резни в&nbsp;российской школе достигло 15&nbsp;человек Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек
Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением
Бизнес
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему