В Нарыне судья без уголовного дела приговорил людей к выплате штрафа

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении судьи Нарынского городского суда по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Вынесение неправосудного решения» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.
Уточняется, что 14 сентября 2017 года судья рассматривал дело по факту гибели людей в результате нарушения правил безопасности дорожного движения. Он приговорил подсудимого К.Р. к трем годам лишения свободы условно. В тот же день в отношении четверых потерпевших он вынес постановление о неуважении к суду и назначил им штраф в размере 10 тысяч сомов с каждого.
«Прокуратура города Нарына обжаловала постановление судьи в вышестоящей инстанции. Определением судебной коллегии по уголовным и административным делам Нарынского областного суда постановление суда отменили как необоснованное и незаконное», — сообщили в Генпрокуратуре.
То есть судья без возбуждения уголовного дела и необходимых в таком случае следственных действий своим актом привлек к уголовной ответственности и наказанию четырех потерпевших.Генеральная прокуратура КР