В Нарыне судья без уголовного дела приговорил людей к выплате штрафа

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении судьи Нарынского городского суда по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Вынесение неправосудного решения» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

Уточняется, что 14 сентября 2017 года судья рассматривал дело по факту гибели людей в результате нарушения правил безопасности дорожного движения. Он приговорил подсудимого К.Р. к трем годам лишения свободы условно. В тот же день в отношении четверых потерпевших он вынес постановление о неуважении к суду и назначил им штраф в размере 10 тысяч сомов с каждого.

То есть судья без возбуждения уголовного дела и необходимых в таком случае следственных действий своим актом привлек к уголовной ответственности и наказанию четырех потерпевших. Генеральная прокуратура КР

«Прокуратура города Нарына обжаловала постановление судьи

в вышестоящей инстанции. Определением судебной коллегии по уголовным и административным

делам Нарынского областного суда постановление суда отменили как

необоснованное и незаконное

», — сообщили в Генпрокуратуре.