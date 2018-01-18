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Происшествия

В Ат-Баши милиционеры спасли детей, которые чуть не замерзли на улице

В Ат-Башинском районе Нарынской области двое детей едва не замерзли, пройдя полтора километра от села Ача-Кайынды до районного центра. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе полпреда области.

«Один ребенок учится в первом классе, второй — в подготовительном. Их мама уехала в Бишкек на заработки, оставив детей на попечение бабушки. Семья малообеспеченная. Пожилая женщина отвлеклась и не заметила, как дети пропали. Как только она увидела, что рядом детей нет, бросилась на поиски, обратилась в милицию. В это время детей заметили сотрудники милиции, но уже в районном центре», — проинформировали в пресс-службе  и уточнили, что ЧП произошло 12 января.

В ведомстве отметили, что школьников госпитализировали, но на следующий день выписали из больницы.

«Признаков обморожения у детей нет. Местная власть созвонилась с матерью, когда она приехала, ее предупредили об ответственности. В настоящий момент все хорошо, они рядом с мамой», — отметили в полпредстве.
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