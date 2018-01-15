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Происшествия

В Таласской области напали на фуру, ехавшую в Казахстан

В Бакай-Атинском районе Таласской области несколько человек напали на фуру, следовавшую в Казахстан. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе МВД.

По их данным, ЧП произошло в ночь с 12 на 13 января. Фура, груженная яблоками, направлялась в Жамбыльскую область РК. На границе Бакай-Атинского и Кара-Бууринского районов фуру прижали к обочине, вынудив остановиться. Несколько молодых людей избили водителя грузовика и его помощника и забрали у них деньги. Сейчас пострадавшие мужчины находятся в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержаны восемь подозреваемых. Все они — уроженцы Бакай-Атинского района. Ведется следствие», — сообщили в МВД.
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