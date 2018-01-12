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Происшествия

ОВД Сокулуского района разыскивает без вести пропавших

ОВД Сокулуского района разыскивает Аманкыз Мийзамидинову, 2000 года рождения, которая 13 декабря вышла из лицея в селе Джаны-Джер и не вернулась.

Приметы: рост 165-168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, длинные, глаза карие, лицо овальное.

Была одета в удлиненную синюю куртку с капюшоном, черные брюки, синие полусапожки, при себе имела джинсовую сумку-рюкзак.

ОВД Сокулуского района разыскивает Таалайбека Ашырбекова, 1977 года рождения, который вышел из дома 21 декабря и не вернулся.

Приметы: рост 165-165 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, брови густые черные, глаза карие, губы полные, уши оттопыренные.

Был одет: синяя толстовка, штаны камуфлированные, ботинки коричневые.

ОВД Сокулуского района разыскивает Бактыгуль Сейталиеву, 1962 года рождения, которая вышла из дома 26 декабря и не вернулась.

Приметы: рост 165-165 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, брови и глаза черные, лицо овальное.

Была одета в серую кофту, красную безрукавку, черные лосины, фиолетовый вязаный берет, галоши.

Просьба всем, кто владеет какой либо информацией о данных лицах, сообщить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, дежурная часть ОВД Сокулуского района (0312) 60-75-67, 0704 01 23 76, 0707 43 41 70 (группа розыска).
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