ОВД Сокулуского района разыскивает без вести пропавших

ОВД Сокулуского района разыскивает Аманкыз Мийзамидинову, 2000 года рождения, которая 13 декабря вышла из лицея в селе Джаны-Джер и не вернулась.

Приметы: рост 165-168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, длинные, глаза карие, лицо овальное.

Была одета в удлиненную синюю куртку с капюшоном, черные брюки, синие полусапожки, при себе имела джинсовую сумку-рюкзак.

ОВД Сокулуского района разыскивает Таалайбека Ашырбекова, 1977 года рождения, который вышел из дома 21 декабря и не вернулся.

Приметы: рост 165-165 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, брови густые черные, глаза карие, губы полные, уши оттопыренные.

Был одет: синяя толстовка, штаны камуфлированные, ботинки коричневые.

ОВД Сокулуского района разыскивает Бактыгуль Сейталиеву, 1962 года рождения, которая вышла из дома 26 декабря и не вернулась.

Приметы: рост 165-165 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, брови и глаза черные, лицо овальное.

Была одета в серую кофту, красную безрукавку, черные лосины, фиолетовый вязаный берет, галоши.