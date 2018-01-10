В Москве умер от менингита ребенок из Кыргызстана

В Москве умерла от менингита 11-месячная девочка из Кыргызстана. Об этом сообщил сайт MK.ru.

По его данным, ребенок умер во Второй инфекционной больнице, куда он поступил 7 января около 5.00.

Как сообщается, родители малышки родом из Кыргызстана, снимают квартиру на Волгоградском проспекте. Девочка родилась в КР, а когда ей было 7 месяцев, семья переехала в Москву. Глава семейства работал на стройке.

Со слов матери, в поликлинике дочь не наблюдалась, и прививки от менингита ей не делали (хотя к этому возрасту должны были сделать три прививки).