Точку незаконной торговли углем закрыли в Аламудунском районе

На земельном участке Чуйского водного хозяйства в селе Кара-Жыгач на улице Анкара идет незаконная торговля углем. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

По их данным, торговые конструкции расположены незаконно, отходы от угля портят почвенный слой земли.

По словам инспекторов Госэкотехинспекции, на расстоянии 15 метров вдоль водных каналов запрещается торговля и установка каких-либо сооружений.

«Был ли захват участков торговцами или же Чуйское водное хозяйство дало разрешение на торговлю, выяснится в ходе расследования, по результатам которого виновная сторона будет наказана», — добавили инспекторы.