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Происшествия

Сотрудники ИК-47 не досмотрели тюремного мошенника. Пострадали три семьи

Служба собственной безопасности ГСИН выявила телефонного мошенника, отбывающего наказание в ИК-47. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, информация о мошеннике, обманывающем родителей больных детей, обещая им бесплатное лечение в Турции, появилась в социальных сетях.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что это неоднократно судимый 30-летний Т.К., отбывающий сейчас семилетний срок за мошенничество и побег из колонии-поселения. Его жертвами стали три семьи. У доверчивых родителей преступник вымогал деньги, продукты питания, вещи.

Материалы в отношении Т.К. переданы в Следственное управление ГСИН для возбуждения уголовного дела. В отношении сотрудников ИК-47, допустивших использование осужденным телефонной связи, проводится служебное расследование.
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