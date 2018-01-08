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Происшествия

Мужчину, избившего жену до полусмерти, приговорили к шести годам тюрьмы

Первомайский районный суд приговорил мужчину, избившего гражданскую жену до полусмерти, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили на сайте Верховного суда.

По версии обвинения, осужденный Э.К. семь лет прожил с М.У. в гражданском браке. В августе 2017 года он примерно в 3.00 пришел в нетрезвом состоянии на работу к своей супруге и стал ее избивать.

Причиной такого поведения он назвал разговоры жены с «непонятными мужчинами». Не успокоившись на этом, мужчина продолжил рукоприкладство дома.

Указано, что мужчина бил жену по разным частям тела. Не остановило его и то, что женщина потеряла сознание.

«В результате женщина в тяжелом состоянии попала в реанимацию Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга, перелом лобной кости и другие множественные травмы», — указано в приговоре суда.

Потерпевшая просила в суде отпустить обидчика. Она пояснила, что сестра, оплатившая ее лечение, требует возврата денег. По ее мнению, если Э.К. выйдет на свободу, он сможет устроиться на работу и отдать долг.

В суде Э.К. вину признал частично. Он рассказал, что в тот вечер пришел домой подвыпившим и, увидев, что жены нет, поехал к ней на работу. Подсудимый объяснил, что побил супругу из ревности.

Он обжаловал приговор в вышестоящей инстанции. Однако Бишкекский горсуд оставил решение первой инстанции в силе.
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