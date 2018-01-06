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Происшествия

Владелец предприятия в СЭЗ «Бишкек» не доплатил 150 миллионов сомов налогов

Владелец ОсОО «Т-Я», находящегося на территории СЭЗ «Бишкек», недоплатил государству налоги на 150 миллионов сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, исполнительный директор ОсОО «Т-Я» не представлял документы для исчисления налогов и обязательных страховых взносов, сдаваемые в управление Государственной налоговой службы по контролю за субъектами СЭЗ «Бишкек».

Кроме того, он умышленно занижал полученную выручку и декларировал доходы ОсОО как от агентских услуг.

При этом от имени ОсОО «Т-Я» директор заключал прямые договоры за пределами СЭЗ «Бишкек» на покупку товарно-материальных ценностей в большом ассортименте с хозяйствующими субъектами ближнего и дальнего зарубежья, что повлекло начисление налогов.

Гражданин В.И. путем внесения в налоговую отчетность искаженных данных о полученной выручке ОсОО «Т-Я» причинил государству материальный ущерб в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере — на сумму более 150 миллионов сомов. Возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд, сообщили в ГСБЭП.
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