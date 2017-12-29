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Происшествия

В Алтайском крае задержан беглец из колонии в Кыргызстане

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю поймали кыргызстанца, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщил ИД «Алтапресс».

По его данным, мужчину разыскивали за побег из колонии-поселения.

На автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» внимание сотрудника пограничного контроля привлек гражданин Кыргызстана, который ехал из Казахстана в Россию. Он заметно нервничал в процессе оформления документов. Контролер заподозрил в иностранце нарушителя.

Оказалось, что мужчина с 2016 года находится в федеральном розыске по статье «Оскорбление военнослужащего». Он сбежал из колонии-поселения Кыргызстана и по документу с измененными установочными данными попытался незаконно въехать в Россию. Преступника в рамках взаимодействия передали сотрудникам МВД Рубцовска.
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