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Происшествия

Нарушителя правил, представившегося «братишкой» главы ГУОБДД, задержали

В Бишкеке нарушитель дорожного движения представился «братишкой» главы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Каната Джумагазиева. Видео в группе «Черный список — нам не понравилось» в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Нурик Мэлсович.

В комментарии к видео он рассказал, что, двигаясь в северном направлении по улице Т.Молдо, заметил, как по полосе встречного движения едет автомобиль «Нива» с госномером 1824 SA.

На видео зафиксировано, что оба водителя вышли для разговора на улицу. Нарушивший правила дорожного движения на вопрос, что будет, если его поймают сотрудники ГАИ, ответил, что намерен разбираться. И добавил, что является «братишкой Каната Джумагазиева».

В ГУОБДД ИА «24.kg» пояснили, что нарушитель дорожного движения задержан, отношения к Канату Джумагазиеву он не имеет.

«26 декабря сотрудники УОБДД по Чуйской области задержали 24-летнего водителя, управляющего автомобилем «Нива». В отношении него составили административный протокол, автомобиль помещен на штрафную стоянку», — сообщили в ГУОБДД.

В ведомстве добавили, что машина зарегистрирована в Аламудунском районе. «За рулем был сотрудник Байтикского айыл окмоту. Ранее он работал в Аламудунском управлении Налоговой службы», — рассказали в управлении.

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