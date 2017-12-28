В городе Ош задержали подозреваемого в убийстве и поджоге дома

В Оше сотрудники УВД задержали подозреваемого в убийстве и поджоге дома. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что задержанный дает признательные показания.

«Подозреваемым оказался сосед погибшего. Со слов задержанного, он решил ограбить семью, а затем избавиться от улик — поджег дом. Однако на шум выбежали другие соседи, которые потушили пожар и вызвали милицию. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Выясняется причастность к данному преступлению других лиц», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Оше в собственном доме обнаружили труп 61-летнего Октама Абдикадырова. Выяснилось, что ночью в этот дом ворвались несколько человек. Выключив свет, злоумышленники стали требовать у хозяина деньги. Затем, чтобы скрыть следы убийства, подожгли дом.