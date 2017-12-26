В Оше неизвестные убили мужчину, а затем сожгли его дом. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что сегодня ночью в милицию поступил звонок о том, что на улице Ошской горит дом. Выехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила тело мужчины.

«Погибшим оказался 61-летний Октам Абдикадыров. Его супруга доставлена в отделение реанимации. На теле погибшего эксперты нашли следы насильственной смерти: кровоподтеки и ссадины в области груди, а также следы от побоев на лице», — проинформировали в УВД.

Со слов жены погибшего, примерно в 1.20 к ним домой ворвались несколько человек. Выключив свет, злоумышленники стали требовать от погибшего деньги.

«Преступники избили и женщину, а когда она потеряла сознание, те, приняв ее за мертвую, подожгли дом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд экспертиз», — сообщили в ведомстве.