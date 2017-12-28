В Бишкеке парень, украв деньги из кафе, купил две машины

В Бишкеке в кафе парень украл из сейфа 350 тысяч сомов и $11,7 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

«В УВД Свердловского района обратился с заявлением гражданин Китая. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые ночью 12 декабря, взломав входную дверь, проникли в офисное помещение одного из столичных кафе. Из сейфа злоумышленники похитили 350 тысяч сомов и $11,7 тысячи. По факту возбудили уголовное дело», — сообщили в ГУВД.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали 19-летнего уроженца Иссык-Кульской области. При обыске в доме подозреваемого изъяли сверток конопли весом 5,6 грамма, 5 тысяч 620 сомов, 1600 юаней, $205, серьги, два мобильных телефона, ноутбук и планшет.

Задержанный на похищенные деньги купил две автомашины: BMW-745 за $5 тысяч и BMW-320 за $2,9 тысячи. В одном из авто обнаружен травматический пистолет с патронами. ГУВД Бишкека

В ведомстве отметили, что подозреваемый в преступлении признался еще в семи кражах в Бишкеке. Его заключили в ИВС ГУВД столицы.