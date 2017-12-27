Милиционер в Бишкеке снял на видео труп девушки и распространял его по WhatsApp

Сотрудник УВД Первомайского района У.Ж. снял на видео труп повесившейся девушки, а затем распространял его по WhatsApp. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что по данному факту в настоящий момент проводится внутреннее разбирательство.

В свою очередь в ГУВД Бишкека проинформировали, что после материалы дела передадут в прокуратуру для дачи юридической оценки.

«Установлено, что сотрудник УВД лейтенант милиции У. Ж. в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий произвел видеозапись на мобильный телефон и распространил ее в социальных сетях. Это является грубым нарушением служебной дисциплины», — проинформировали в ГУВД.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке девушка покончила жизнь самоубийством. Она повесилась в собственной квартире. Тело погибшей провисело в комнате больше 10 дней. Обратив внимание на трупный запах, соседи вызвали милицию и МЧС. По предварительным данным, девушке было 23-25 лет.