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Происшествия

В пунктах «Кара-Куль» и «Сосновка» 90 процентов машин с ГСМ остались неучтенными

Выявлен факт злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников пунктов транспортного контроля (ПТК) «Кара-Куль» и «Сосновка». Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, согласно письмам Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по Джалал-Абадской и Чуйской областям за 10 месяцев 2017 года в журналах учета грузовых машин ПТК «Кара-Куль» и «Сосновка» зарегистрировано 209 авто с сырой нефтью.

Однако, согласно сведениям, предоставленным управлением Государственной налоговой службы, за аналогичный период инспекторами налоговой службы опломбировано и дано разрешение на вывоз сырой нефти двум тысячам 401 грузовой автомашине, что на две тысячи 192 авто больше зарегистрированных в журнале учета.

Таким образом, сотрудники ПТК «Кара-Куль» и «Сосновка» в целях извлечения выгоды умышленно не зарегистрировали автомашины, причинив ущерб бюджету на 554 тысячи сомов.

По факту 14 декабря возбуждено уголовное дело по статье 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.
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