В Ысык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве своей девушки

В Ысык-Атинском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области КР.

По ее данным, 17 ноября в селе Дмитриевка обнаружено тело женщины. В ходе предварительного расследования установлена ее личность: это 29-летняя Б.Л., жительница Канта.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Убитую утром обнаружила подруга, у которой женщина была в гостях.

По предварительным данным, вечером приходил парень Б.Л., они поссорились. Утром женщина обнаружена мертвой.

По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний Б.Р., житель села Ново-Покровка. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.