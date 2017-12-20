22:53
0
USD 69.72
EUR 82.30
RUB 1.19
Происшествия

В Ысык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве своей девушки

В Ысык-Атинском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области КР.

По ее данным, 17 ноября в селе Дмитриевка обнаружено тело женщины. В ходе предварительного расследования установлена ее личность: это 29-летняя Б.Л., жительница Канта.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Убитую утром обнаружила подруга, у которой женщина была в гостях.

По предварительным данным, вечером приходил парень Б.Л., они поссорились. Утром женщина обнаружена мертвой.

По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний Б.Р., житель села Ново-Покровка. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу.  Ведется следствие. 
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине по подозрению в убийстве задержали несовершеннолетних
Беременную женщину, убившую мужа в Бишкеке, водворили в ИВС
В Сокулукском районе мужчина до смерти избил собутыльника
В убийстве гражданина Кыргызстана в Литве подозревают его соотечественника
В Чуйской области 18-летний парень убил случайного попутчика
Подозреваемый в убийстве дальнобойщика из Кыргызстана задержан в Бельгии
По факту убийства 17-летнего студента в городе Ош задержали шесть человек
Кыргызстанец, убивший полуторагодовалую падчерицу, направлен в психбольницу
Житель Сокулука в состоянии алкогольного опьянения задушил женщину
В Жайылском районе шестеро задержаны по подозрению в убийстве родственника
Популярные новости
Генерал-майора Малика Джумагулова не&nbsp;впустили в&nbsp;Кыргызстан Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Родители &laquo;изрядно выпивали&raquo; и&nbsp;не&nbsp;заметили пропажу ребенка. Он&nbsp;замерз Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз
Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности
Бизнес
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store