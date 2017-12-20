Милиция разыскивает 19-летнюю девушку, пропавшую 10 декабря 2017 года

Разыскивается 19-летняя Тахмина Осмонова, которая 10 декабря вышла из дома и не вернулась. Девушка проживала в селе Сокулук. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Приметы: рост 165–167 сантиметров, худощавая, глаза карие, волосы русые до плеч. Имеется шрам от аппендицита, а также пятно витилиго в области живота. Была одета в темно-синюю болоньевую куртку до колен, на ногах черные замшевые полусапожки либо коричневые высокие сапоги», — сообщает пресс-служба.

В милиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Тахмины, сообщить по телефонам:

(0312) 43-01-27 — дежурная часть ГУВД Чуйской области;

(0312) 43-88-85 — дежурная часть ОВД Сокулукского района;