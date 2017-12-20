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Происшествия

В Ошской области украли деньги, выделенные на строительство детской больницы

В Кыргызстане выявили факт присвоения денежных средств, выделенных на строительство детского отделения Алайской больницы. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, 5 июля 2012 года между департаментом жилищно-гражданского строительства Государственного агентства по строительству и региональному развитию и ОсОО «С.-Б.» и «Ф.» заключили договор на строительство детского отделения Алайской территориальной больницы, финансируемое из республиканского бюджета.

После между Управлением капитального строительства Ошской области и указанными ОсОО неоднократно заключались дополнительные соглашения, которые подписаны от имени подрядчика — гражданина К.М., являющегося директором этих двух обществ.

К.М. в июне 2017 года направил гарантийное письмо о том, что до августа завершит строительные работы по названному объекту, отметили в Финполе.

Однако строительство детского отделения Алайской территориальной больницы не завершено, несмотря на перечисленные 54 миллиона сомов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.

В качестве подозреваемого задержан директор ОсОО гражданин К.М. и помещен в ИВС ГУВД города Оша. Он заключен под стражу на два месяца.
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