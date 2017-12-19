В Таласской области в массовой драке погиб подросток

В Таласской области произошла массовая драка между школьниками, в результате один из них погиб. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

В милиции уточнили, что драка между учащимися старших классов сел Бала-Саруу и Покровка Манасского района произошла на поле близ Покровки. В драке 17-летнему Али Жандару уулу разбили голову. Его доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Свидетели рассказали, что в драке участвовали около 40 учащихся Покровской школы и около 30 — из села Бала-Саруу.