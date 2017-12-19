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Происшествия

В Таласской области в массовой драке погиб подросток

В Таласской области произошла массовая драка между школьниками, в результате один из них погиб. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона. 

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

В милиции уточнили, что драка между учащимися старших классов сел Бала-Саруу и Покровка Манасского района произошла на поле близ Покровки. В драке 17-летнему Али Жандару уулу разбили голову. Его доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.  

Свидетели рассказали, что в драке участвовали около 40 учащихся Покровской школы и около 30 — из села Бала-Саруу.
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