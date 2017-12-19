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Происшествия

Зал игровых автоматов закрыли в Баткенской области

Финпол выявил факт организации незаконной  игорной деятельности в Баткенской области. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

 По ее данным, 13 декабря в сельском округе Жаны-Жер села Борбордук Ляйлякского района в кафе «З.А.» обнаружено оборудование для азартных игр - 15 игровых автоматов, а также 510 таджикских сомони выручки.

Установлено, что организатором является гражданин Таджикистана Т.И., который осуществляет незаконную игорную деятельность без каких-либо разрешительных документов.

По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.
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