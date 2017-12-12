В Сокулукском районе мужчина до смерти избил собутыльника

Сотрудниками ОВД Сокулуского района задержан мужчина по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 10 декабря в одной из новостроек обнаружено тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями. Сотрудники милиции установили личность погибшего, им оказался 33-летний К.Б.

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчины в тот день распивали спиртные напитки. По дороге у них произошла ссора, переросшая в драку, в результате мужчина избил собутыльника и ушел домой. Потерпевший от полученных тяжких телесных повреждений скончался.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС. Назначена судебно-медицинская и другие экспертизы. Ведется следствие.