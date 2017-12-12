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Происшествия

В Москве кыргызстанец изнасиловал горничную, также приехавшую из Кыргызстана

В Москве кыргызстанку, решившую подработать горничной, изнасиловал первый же клиент. Об этом сообщила телерадиокомпания «Петербург».

По ее данным, женщина нашла объявление о том, что требуются почасовые уборщицы, на одном из сайтов в Интернете. После недолгой переписки с одним из клиентов она получила адрес квартиры, которую необходимо было привести в порядок, и, приехав туда, быстро выполнила работу. После клиент напал на женщину и изнасиловал ее.

Потерпевшая в тот же день подала заявление в полицию. Подозреваемый в преступлении задержан. Это 25-летний соотечественник женщины. Возбуждено уголовное дело.

 
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