В Москве кыргызстанец изнасиловал горничную, также приехавшую из Кыргызстана

В Москве кыргызстанку, решившую подработать горничной, изнасиловал первый же клиент. Об этом сообщила телерадиокомпания «Петербург».

По ее данным, женщина нашла объявление о том, что требуются почасовые уборщицы, на одном из сайтов в Интернете. После недолгой переписки с одним из клиентов она получила адрес квартиры, которую необходимо было привести в порядок, и, приехав туда, быстро выполнила работу. После клиент напал на женщину и изнасиловал ее.

Потерпевшая в тот же день подала заявление в полицию. Подозреваемый в преступлении задержан. Это 25-летний соотечественник женщины. Возбуждено уголовное дело.