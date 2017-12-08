Милиционеры в Бишкеке отпустили наркоманов за взятку

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали четырех человек по подозрению в употреблении наркотиков, но не зарегистрировали факт в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Об этом сообщили в прокуратуре района.

По их данным, согласно сведениям Республиканского центра наркологии, задержанные действительно были доставлены туда для медицинского освидетельствования, и тест на употребление марихуаны показал положительный результат.

Подозреваемых доставили в УВД Ленинского района, где сотрудники милиции в корыстных целях скрыли это. Задержанных отпустили без привлечения к ответственности за употребление наркотиков и психотропных веществ.

Прокуратура Ленинского района 8 декабря возбудила уголовное дело по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.