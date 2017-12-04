Водитель въехал в группу школьников. Погиб ребенок

В Сузакском районе Джалал-Абадской области водитель на автомобиле марки «Нива» въехал в группу школьников, стоявших на обочине. В результате наезда один из учеников погиб. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.

По данным милиции, дорожно-транспортное происшествие случилось 3 декабря в 21.30 в селе Кара-Чолок, на 35-м километре автодороги Джалал-Абад — Казарман.

На обочине дороги стояли пять учеников 9-го класса. По неизвестным причинам водитель авто свернул в их сторону, а после наезда скрылся. На месте скончался Б.М., 2003 года рождения. Еще один школьник доставлен в отделение хирургии с переломом ноги. Остальные не пострадали.

Виновник аварии Р.Б., 1980 года рождения, оставил автомобиль дома и скрылся, его разыскивают.