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Происшествия

В Сокулукском районе столкнулись легковушка и тракторный прицеп. Водитель погиб

В Сокулукском районе легковушка столкнулась с тракторным прицепом. О подробностях дорожно-транспортного происшествия ИА «24.kg» рассказали в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

По их данным, ДТП произошло 13 марта примерно в 19.10 в селе Джаны-Джер. По предварительным данным, 37-летний водитель ВАЗ-2109 потерял управление и совершил столкновение с прицепом трактора под управлением 45-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

Материалы переданы в следственную службу УВД Сокулукского района. Ведется расследование.

По словам очевидцев, в салоне машины находилось еще два пассажира. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, а женщина практически не пострадала.

Был ли погибший водитель трезв, в ГУОБДД не уточнили, отметив, что это покажет вскрытие.
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