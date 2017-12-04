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Происшествия

В Литве пропал дальнобойщик из Кыргызстана

В Литве 28 ноября пропал дальнобойщик из Кыргызстана. Об этом сообщил портал DELFI.

По его данным, 3 декабря в редакцию пришло письмо с просьбой о помощи в поисках пропавшего в Литве гражданина Кыргызстана 64-летнего Николая Хлебаева.

Женщина, написавшая письмо, сообщила, что обратилась в полицию. Она надеется, что найдутся люди, которые могли видеть мужчину или машину, на которой он ехал.

Фото ru.delfi.lt. Пропавший Николай Хлебаев и его автомашина

Мужчина управлял тягачом Mercedes-Benz Arctic синего цвета, регистрационный номер  S 5777 J. Николай Хлебаев пропал на пути из Каунаса в Клайпеду. В последний раз он выходил на связь 28 ноября в 16.25. С тех пор нет никакой информации ни о нем, ни об автомобиле.

Женщина сказала, что полиция ищет пропавшего, но пока безрезультатно.
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