В России кыргызстанцу за убийство 15-летней давности грозит 20 лет тюрьмы

Следственный комитет Карелии передал в суд дело 38-летнего уроженца Кыргызстана, обвиняемого в групповом заказном убийстве в 2002 году. Об этом сообщил сайт Следкома.

По его данным, 15 лет назад бизнесмен из Кондопоги решил расправиться со своим партнером. Для этого он обратился к группе охранников, которые за вознаграждение согласились организовать убийство. Через ряд посредников они подобрали исполнителей, в числе которых был и обвиняемый. Сообщники вывезли свою жертву за город и забили ножами.

Напомним, мужчину задержали лишь в марте 2017 года. Из Новосибирска его доставили в Карелию.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе карельского Следкома.