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Происшествия

В Алматы во время рейда по притонам задержали пять кыргызстанок

В Алматы во время рейда «Стоп трафик» задержали пять женщин из Кыргызстана. Об этом сообщило ИА Tengrinews.kz.

По его данным, цель рейда — раскрытие и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества, похищения и лишения свободы людей с целью эксплуатации, а также повышение информированности населения.

«Свыше 30 женщин легкого поведения за назойливое приставание к прохожим привлечены к административной ответственности, выявлено 19 притонов для занятия проституцией, в приемник-распределитель водворены 19 женщин, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в том числе  пять гражданок Кыргызстана», — рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы Берик Абильбеков.
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