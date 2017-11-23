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Происшествия

Ссора сокамерников. Ударил ножом и получил дополнительный срок

Аламудунский районный суд вынес решение по уголовному делу ранее судимого мужчины, отбывавшего наказание в исправительной колонии №1. Он обвинялся в том, что ударил сокамерника ножом. Об этом говорится в постановлении суда.

В суде установлено, что ранее осужденный, отбывая наказание в ИК №1 в селе Молдовановка, 4 июня 2016 года после ссоры с другим заключенным нанес ему удар кухонным ножом в область брюшной полости и два — в поясницу.

Подсудимый вину признал частично и рассказал, что, находясь в бараке, он разбудил спящего сокамерника, чтобы тот не проспал вечернюю поверку. Но последнему это не понравилось, и он начал ругаться. Не выдержав оскорблений, мужчина схватил со стола кухонный нож, чтобы припугнуть, но не рассчитал и ударил оппонента. Осужденные уже примирились.

Потерпевший пояснил, что он действительно спал, но его разбудили на поверку. Он был не в настроении, поэтому обругал соседа по бараку, тем самым спровоцировав драку. Потерпевший подчеркнул, что у подсудимого не было умысла наносить ему ранения. 

Подсудимого признали виновным и добавили к отбываемому сроку еще восемь лет. По совокупности приговоров суд окончательно назначил мужчине 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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