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Происшествия

При строительстве моста в Нарынской области нанесен ущерб в 35 миллионов сомов

При строительстве моста через реку Нарын в Ак-Талинском районе Нарынской области нанесен ущерб в 35 миллионов сомов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

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Установлено, что 4 июля должностные лица Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) № 15 провели конкурс по отбору подрядчика для ремонта моста.

Победителем признано ОАО «К», с которым и заключен договор на 42 миллиона 858 тысяч сомов.

Однако, в нарушение требований условий договора и правил проведения государственных закупок при ликвидации последствий стихийных бедствий, со стороны ДЭУ №15 на расчетный счет ОАО «К.» незаконно перечислены 35 миллионов 351 тысяча сомов предоплаты, которые не обеспечены банковской гарантией или залогом.

Как сообщается, ремонт моста до сих пор не завершен, хотя по договору срок сдачи в эксплуатацию — 8 сентября 2017 года.

Возбуждено уголовное дело по статьям 189 (нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров), 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики в особо крупном размере) УК КР.

Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в 2017 году из-за аварийного состояния мост через реку Нарын был закрыт для проезда автомашин.
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