Россиянин заплатит крупный штраф за фиктивную регистрацию граждан Кыргызстана

Жителю поселка Уфимский вынесли приговор по делу о фиктивной регистрации двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По ее данным, гражданин России Жоомарт Ботоев, фактически не являясь принимающей стороной и не имея намерения предоставлять жилье, поставил на учет двух граждан КР по месту пребывания. Обвиняемый знал, что иностранные граждане в его доме проживать не будут, поскольку он не пригоден для жилья.

Мировой судья назначил Жоомарту Ботоеву наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Иностранные граждане сняты с регистрации в связи с истечением срока пребывания.