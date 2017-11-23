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Происшествия

Россиянин заплатит крупный штраф за фиктивную регистрацию граждан Кыргызстана

Жителю поселка Уфимский вынесли приговор по делу о фиктивной регистрации двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

По ее данным, гражданин России Жоомарт Ботоев, фактически не являясь принимающей стороной и не имея намерения предоставлять жилье, поставил на учет двух граждан КР по месту пребывания. Обвиняемый знал, что иностранные граждане в его доме проживать не будут, поскольку он не пригоден для жилья.

Мировой судья назначил Жоомарту Ботоеву наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Иностранные граждане сняты с регистрации в связи с истечением срока пребывания.
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