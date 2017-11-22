В городе Ош незаконно играли в русское лото

В городе Оше выявлена незаконная точка для игры в русское лото. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в ходе оперативно-следственных мероприятий в Оше выявлен факт организации незаконной игорной деятельности. Обнаружены игровые бочонки, карты, микрофон, видеокамера и денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259-1 (организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования) УК КР.

Ведется расследование.