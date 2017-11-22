В Москве кыргызстанца ударили ножом в сердце

Накануне в районе Зюзино города Москвы кыргызстанец получил ножевое ранение. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственные источники.

По их данным, вечером 20 ноября у входа в торговый центр «Азовский» прохожие увидели 18-летнего уроженца Кыргызстана без сознания. Молодого человека доставили в больницу, где у него диагностировали ножевое ранение в сердце.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители проверяют троих молодых людей на причастность к нападению.

По данным агентства, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве информацию подтвердили.