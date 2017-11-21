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Происшествия

В Россию под видом кыргызских пытались провезти санкционные груши

При въезде в Челябинскую область задержаны пять фур с грушами сорта Конференция (92 тонны) и яблоками (26 тонн) якобы из Кыргызстана. Об этом сообщило местное издание Lentachel.ru.

По его данным, в сертификатах страной происхождения указана Кыргызская Республика (ООсО «Аббада Компани», Иссык-Кульская область, город Балыкчи).

Сотрудники Россельхознадзора запросили информацию и установили, что ООсО «Аббада Компани» с 2014 года не экспортирует фрукты и овощи в Россию и Казахстан, а груши сорта Конференция вообще не выращиваются в производственных масштабах в КР.

«Таким образом, информация о стране происхождения груш, указанная в сертификатах, является недостоверной. Россельхознадзор полагает, что поступившая продукция может быть санкционной», — сообщили в СМИ.

Информация об эспортере будет передана в правоохранительные органы, в отношении российского импортера проведут расследование.
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