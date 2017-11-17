17:18
+7
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.16
Происшествия

В Бишкеке гражданин Китая попытался дать взятку милиционеру

Гражданин Китая задержан за дачу взятки сотруднику ОВД. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, УГСБЭП по Бишкеку за дачу взятки должностному лицу ОВД в 35 тысяч сомов задержан гражданин Китая Х.Т. Он хотел решить вопрос по ранее составленным протоколам об административном правонарушении на торгово-рыночном комплексе «М», где граждане КНР незаконно пребывали и осуществляли трудовую деятельность.

По факту прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело.

Х.Т. избрана мера пресечения в виде ареста со сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО-1 ГСИН.

В настоящее время ГСБЭП ведется следствие.

 
Ссылка:
просмотров: 644
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку
Зачинщика драки в Сокулуке водворили в ИВС
Водитель, сбивший насмерть шестилетнюю девочку и ее тетю, был пьян
В Бишкеке пропали две школьницы
На взятке задержан сотрудник УСБНОН по городу Ош
Сотрудник департамента при ГРС вымогал взятку за оформление автомашины
Сотрудник УВД Бишкека вымогал у граждан Казахстана деньги
В Пензе гражданин Кыргызстана проведет полгода в колонии за попытку дать взятку
Разъяренный буйвол разгромил магазин в Китае
Начальника паспортного отдела Араванского района поймали на взятке
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом В Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом
Музеи и&nbsp;библиотеки Кыргызстана разворовали. Украдены вещи семьи Михаила Фрунзе Музеи и библиотеки Кыргызстана разворовали. Украдены вещи семьи Михаила Фрунзе
В&nbsp;Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку В Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку
Улыбка Фортуны: женщина выиграла в&nbsp;лотерею два раза за&nbsp;один день Улыбка Фортуны: женщина выиграла в лотерею два раза за один день
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!