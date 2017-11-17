В Бишкеке гражданин Китая попытался дать взятку милиционеру

Гражданин Китая задержан за дачу взятки сотруднику ОВД. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, УГСБЭП по Бишкеку за дачу взятки должностному лицу ОВД в 35 тысяч сомов задержан гражданин Китая Х.Т. Он хотел решить вопрос по ранее составленным протоколам об административном правонарушении на торгово-рыночном комплексе «М», где граждане КНР незаконно пребывали и осуществляли трудовую деятельность.

По факту прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело.

Х.Т. избрана мера пресечения в виде ареста со сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО-1 ГСИН.

В настоящее время ГСБЭП ведется следствие.