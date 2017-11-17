Пьяный водитель сломал нос милиционеру. Не понравилось, что остановил

Водитель автомашины марки «Матис» отправился в ИВС после того, как напал на сотрудника правоохранительных органов. Инцидент произошел сегодня ночью в городе Ош.

По данным ГУВД Оша, его подозревают в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сотрудника милиции и сломал ему нос.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 234 («Хулиганство») УК КР.

В ГУВД отмечают: когда сотрудник патрульной милиции остановил «Матис», выяснилось, что сидевший за рулем мужчина был пьян. Он оказал сопротивление милиционерам и ударил одного из них в нос сотовым телефоном.