Бухгалтер ОсОО Бишкека за два года растратила 17,5 миллиона сомов

Бухгалтер одного из ОсОО Бишкека за два года растратила более 17,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в ГСБЭП с заявлением обратился учредитель ОсОО «БН» гражданин А.И. о принятии мер в отношении главного бухгалтера ОсОО гражданки Ю.Б.

Стало известно, что она с сообщниками с 2014 по 2016 годы, занимая должность главного бухгалтера, растратила денежные средства в особо крупном размере.

Бухгалтер выписала расходных ордеров на 17 миллионов 582 тысячи 588,5 сома. Отчетов и документов о расходовании денежных средств среди бухгалтерских документов нет, расходы являются дебиторской задолженностью, которая не погашена.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

По подозрению в совершении преступления 15 ноября Ю.Б. задержана и водворена в ИВС.

Ведется следствие.