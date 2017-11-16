Улыбка Фортуны: женщина выиграла в лотерею два раза за один день

Жительница США купила в один и тот же день два билета моментальной лотереи, и оба оказались выигрышными, сообщает интернет-издание vesti.ru.

По его данным, на первый билет выпал денежный приз в размере $10 тысяч, второй принес удачливой американке целый миллион.

Как сообщается, сначала Мишель Шаффлер приобрела один билет на сдачу в продовольственном магазине в городе Ленуар в штате Северная Каролина, куда заехала 12 ноября вечером вместе с мужем. Потерев билет, женщина обнаружила, что на него выпал выигрыш в 10 тысяч. Шаффлер с супругом решили рискнуть еще раз, и купили еще один билет, уже в другом магазине в соседнем городе. К изумлению пары, этот билет таил в себе уже миллион долларов.

Женщина приняла решение получать выигрыш в течение 20 лет регулярными ежегодными выплатами в размере $50 тысяч. Супруги планируют потратить эти деньги на пенсию для себя и обучение детей в колледже. Если бы Шаффлер решила получить всю сумму единовременно целиком, ей бы выплатили $600 тысяч.