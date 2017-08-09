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Техноблог

Хакер из России разгадал принцип работы автоматов в казино

Математик и программист из Санкт-Петербурга выяснил, почему автоматы в казино всегда выигрывают, и теперь еженедельно зарабатывает на этом 250 тысяч долларов, сообщают российские СМИ.

Как выяснилось, хакер, который работает под псевдонимом Алекс, обучался программированию в Академии ФСБ, а генераторы псевдослучайных чисел, как известно, являются одним из изучаемых аспектов этой специализации, пишет «Московский комсомолец».

В какой-то момент одно казино Петербурга обратилось к специалисту за услугой перепрограммирования слот-машин.

Внимательно изучив систему работы, мужчина разгадал принцип, по которому машина всегда выигрывает.

Позже он разработал схему однозначного выигрыша, в которой участвуют 4 человека. Теперь еженедельный доход мужчины составляет 250 тысяч долларов. Своим агентам он платит всего лишь 10% от суммы выигрыша.

Как сообщается, просто выигрывать деньги мужчине стало неинтересно. Он периодически шантажирует владельцев некоторых казино и мечтает рассекретить схему работы машин, но перед этим собирается «сколотить» достаточное состояние.
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