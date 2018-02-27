Почему зритель не ходит в театр, рассказал министр культуры и пообещал миллион

Министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов озаботился отсутствием зрителей в театрах страны. Об этом он заявил на коллегии ведомства.

«Для привлечения зрителей в театр необходим современный менеджмент. Уважаемые работники театров, не ждите, пока зрители к вам придут. Наоборот, театр сам должен пойти к ним. Есть много разных способов привлечения зрителей. В многолюдных местах можно было бы проводить рекламные акции. Сейчас люди хотят видеть свой образ на сцене, хотят видеть своих современников с их проблемами, для этого нам нужны новые образы», — сказал он.

Он предложил театрам обновить репертуар и репертуарную политику.

Султан Жумагулов считает, что в театре нужно показать современный образ кыргыза и его реальную жизнь. Вот тогда люди начнут посещать в театр.

Министерство культуры, информации и туризма объявляет конкурс с призом в один миллион сомов для создания интересных произведений.

Чиновник пообещал изменения в системе культуры, которые будут соответствовать требованиям современности.

По его словам, будут ликвидированы дублирующие должности, а также должности, существование которых неоправданно.