Мужчина сделал дома уборку и разбогател на $1 миллион

Житель американского города Джексонвилла (штат Флорида) сделал дома уборку и разбогател на десятки миллионов сомов. Об этом сообщает портал UPI.

38-летний Джеймс Киндер утверждает, что купил несколько билетов мгновенной лотереи и положил их на камин. Он вспомнил о них только через несколько недель, когда делал уборку. Мужчина стер защитный слой и обнаружил, что выиграл $1 миллион (84 миллиона сомов).

«Теперь я жалею, что не нашел их раньше», — признается Джеймс Киндер. Он предпочел забрать выигрыш единовременно и после уплаты налогов получил $790 тысяч (66,3 миллиона сомов).

Магазин, в котором Джеймс Киндер купил лотерейный билет, наградили бонусом в $2 тысячи (168 тысяч сомов).