Муж с женой в США выиграли в лотерею каждый по $1 миллиону

Супруги из американского штата Массачусетса выиграли в лотерею каждый по $1 миллиону. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По его данным, Роберт Гудвин стал обладателем заветной суммы 8 января, после того как приобрел лотерейный билет стоимостью $5. Его супруга Джейн выиграла $1 миллион в августе 2017 года.

Супруги рассказали, что небольшую часть денег они потратили на возвращение долгов и подарки близким людям. Остальные деньги они хотят потратить на покупку дома «в той местности, где не бывает снега».