Мильон, мильярд. В России утвердили два допустимых варианта произношения

Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук утвердил два допустимых варианта произношения: «миллион» — «мильон» и «миллиард» — «мильярд». Изменения отражены в словаре русского языка, который опубликован на сайте института.

Это касается и производных форм: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный» или «полмиллиона» — «полмильона» и «полмиллиарда» — «полмильярда».

В предисловии к словарю говорится, что он, в частности, фиксирует орфографическую норму, исключает диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие и оскорбительные слова. Cловарь опубликовали по распоряжению правительства.