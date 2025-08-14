21:01
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Общество

Мильон, мильярд. В России утвердили два допустимых варианта произношения

Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук утвердил два допустимых варианта произношения: «миллион» — «мильон» и «миллиард» — «мильярд». Изменения отражены в словаре русского языка, который опубликован на сайте института.

Это касается и производных форм: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный» или «полмиллиона» — «полмильона» и «полмиллиарда» — «полмильярда».  

В предисловии к словарю говорится, что он, в частности, фиксирует орфографическую норму, исключает диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие и оскорбительные слова. Cловарь опубликовали по распоряжению правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339594/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Тиктокер, шурави, цеу. В орфографический словарь добавили почти 300 новых слов
Глагол «манифестировать» стал словом 2024 года по версии Cambridge Dictionary
Оксфордский словарь выбрал слово 2024 года
Издан первый русско-кыргызский терминологический словарь МВД
Русско-кыргызский словарь законодательных терминов разрабатывают в парламенте
$1 миллион на выборы. Садыр Жапаров опровергает заявления Мелиса Аспекова
Почему зритель не ходит в театр, рассказал министр культуры и пообещал миллион
«Таза коом» борборун түзүүгө 100 миллион доллар сарпталат
Улыбка Фортуны: женщина выиграла в лотерею два раза за один день
Алмазбек Атамбаев выделил 1 миллион сомов на питание автоперевозчиков
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 августа: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 августа: будет солне...
20:41
Мильон, мильярд. В России утвердили два допустимых варианта произношения
20:21
Берегите здоровье. О правилах ныряния в воду напомнили медики
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:43
Фото дня: снежный лотос на леднике Южный Энильчек поразил кыргызстанцев