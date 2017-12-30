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Американка выиграла в лотерею пожизненное содержание в размере $1000 в неделю

Жительница штата Нью-Йорк в США приобрела выигрышный лотерейный билетик, когда стояла в очереди на проверку других в газетный киоск. Об этом сообщил Life со ссылкой на агентство UPI.

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55-летняя Николина Питруцелла рассказала изданию, что решила пропустить перед собой другого мужчину, так как у нее было очень много билетов на проверку, и во время ожидания заметила автомат с лотереей.

«Я сказала себе, что, если у меня есть двухдолларовая купюра, я сыграю. Такая банкнота у меня была», — сообщила женщина.

Купленный билет оказался особенным — в качестве выигрыша победительница пожизненно будет получать $1 тысячу в неделю. Впрочем, Николина Питруцелла выбрала получение суммы за каждый год единовременно — примерно $52 тысячи.
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