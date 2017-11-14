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Происшествия

Победителя тендера от МЧС заставили отказаться от него и выбрали другую компанию

В Государственном агентстве «Сельводзащита» при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана нарушили правила проведения тендера. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

Установлено, что в 2016 году агентство провело тендер на восстановительные работы на дамбе №2 на реке Караункур-Сай Ноокенского района. По результатам конкурса победителем признано ЗАО «Ж».

Конкурсная комиссия заставила победившее ЗАО отказаться от заключения договора в пользу других участников с предложением присудить ему другой договор при проведении следующего конкурса.

Получив письменный отказ, конкурсная комиссия присудила победу не соответствующему квалификационным требованиям и предлагавшему наибольшую сумму ЗАО «К».

Государству причинен материальный ущерб на 2 миллиона 701 тысячу сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 189 (нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров), 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление госзакупки вопреки интересам Кыргызской Республики) УК КР.

Проводятся следственные мероприятия.
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