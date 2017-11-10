В Бишкеке пропали две школьницы

В Бишкеке пропали две ученицы столичной школы № 28. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее информации, 9 ноября 2017 года в 11.00 вышла из дома в школу и не вернулась Сезим Мыктыбековна Тургуналиева, 2004 года рождения. Проживает в городе Бишкеке, переулок Оренбургский (район Горького-Панфилова).

Приметы Сезим: рост 155- 158 сантиметров , плотного телосложения, волосы длинные, коричневые, на ногах утепленные макасины бежевого цвета, одета в пальто и юбку черного цвета. При ней был рюкзак голубого цвета.

В этот же день в 11.00 вышла из дома, чтобы пойти в школу, и не вернулась Мухамед кызы Азиза, 2005 года рождения. Проживает в Аламединским районе, жилмассив «Кырман 44ГА», участок 308.

Приметы Азизы: рост 155- 160 сантиметров , среднего телосложения, волосы средней длины, коричневого цвета, обута в ботинки, одета в юбку черного цвета, куртку темно-синевого цвета. По информации МВД, девочки учатся в одном классе, являются подругами.

Как сообщается, 9 ноября 2017 года девочек в школе не было. «Со слов очевидцев, в этот день в 14.45 они посещали кинотеатр в VEFA-центре на пересечении улиц Горького и Байтика Баатыра. В тот же день в 21.00 было оставлено заявление в УВД Первомайского района. Ведутся поиски», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, сообщить по нижеследующим телефонам: родные Сезим: 0704900580 (отец Мыктыбек), 0709 681 019 (старшая сестра Мээрим), отец Азизы: 0772 669 424.

Дежурная часть УВД Первомайского района: 0312 56 60 43 или 102.