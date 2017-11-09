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Происшествия

В Москве банда кыргызстанцев грабила китайцев

Банда приезжих из Кыргызстана грабила китайцев на юго-востоке Москвы с помощью игрушечного пистолета. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, молодые люди совершили два разбойных нападения. Организатор преступной группировки 24-летний приезжий из Кыргызстана находится под стражей, его сообщники разыскиваются.

Бандиты выбрали своими жертвами торговцев из Китая и Вьетнама в надежде, что те не будут заявлять об ограблениях в полицию. 

Оба нападения были совершены по одной схеме: бандиты врывались в лифт следом за своими жертвами, угрожали им игрушечным пистолетом, забирали телефоны, золотые украшения, личные вещи.

Люблинская прокуратура уже направила уголовное дело в районный суд.
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