В Москве банда кыргызстанцев грабила китайцев

Банда приезжих из Кыргызстана грабила китайцев на юго-востоке Москвы с помощью игрушечного пистолета. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, молодые люди совершили два разбойных нападения. Организатор преступной группировки 24-летний приезжий из Кыргызстана находится под стражей, его сообщники разыскиваются.

Бандиты выбрали своими жертвами торговцев из Китая и Вьетнама в надежде, что те не будут заявлять об ограблениях в полицию.



Оба нападения были совершены по одной схеме: бандиты врывались в лифт следом за своими жертвами, угрожали им игрушечным пистолетом, забирали телефоны, золотые украшения, личные вещи.



Люблинская прокуратура уже направила уголовное дело в районный суд.